الرئيس السيسي يمازح الفنانة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف.. فيديو

شهدت فعالية احتفالية قادرون باختلاف، لقطة طريفة، خلال إلقاء الفنانة رنا رئيس، لمشهد تمثيلي مع الطفلة رقية، حيث توترت الفنانة رنا رئيس، خلال إلقائها للمشهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أنا أسفة يا سيادة الريس أنا أتوترت أنا متأسفة حضرتك لك هيبة ".

ورد عليها الرئيس السيسي، قائلًا: "لا متتوتريش ولا حاجة يا بابا.. أزيك يا رقية أنا سعيد أني بشوفك، كلامك جميل أوي يا رقية"، مازحًا: "مش تساعدي الفنانة يا رقية.. ساعديها"، لترد رنا: "حضرتك ليك هيبة".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لذوي الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة لاحتفالية والمقامة بمركز المنارة الدولي، اليوم الأربعاء.

وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:

تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.