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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بول كول يتأهل لنهائي بطولة شيكاغو للإسكواش لمواجهة علي فرج

بول كول
بول كول
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تأهل النيوزلندى بول كول، إلى نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024، بعد الفوز على التايجر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى بنتيجة 3-0.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-6 ، 11-3 ، 11-1 .
بهذا الفوز تأهل بول كول إلى نهائي البطولة لمواجهة علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً.
وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم الأربعاء، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.

النيوزلندي بول كول بطولة شيكاغو المفتوحة للأسكواش التايجر مصطفى عسل على فرج لاعب وادى دجلة