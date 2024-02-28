نوران جوهر تضرب موعدًا مع نور الشربينى فى نهائى شيكاغو المفتوحة للاسكواش

تأهلت نوران جوهر، المصنفة الثالثة عالميًا، إلى نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش 2024، على حساب هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة الكلاسيكو المصرى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-4 ، 11-8 ، 6-11 ، 11-5 .

بهذا الفوز تأهلت نوران جوهر إلى نهائى البطولة الأمريكية لمواجهة نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً، فى مباراة مصرية خالصة.

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.