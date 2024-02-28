ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد مستشفى شفاء الأورمان لبحث التعاون

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مستشفى شفاء الأورمان لبحث سبل التعاون المشترك.

ضم الوفد العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، والأستاذ عبد الهادي عبد الوهاب أحمد مدير جمعية الأورمان بقنا.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى شفاء الأورمان وسوف تبدأ الحملة خلال الأسابيع المقبلة، وأشاد رئيس الجامعة بمستشفى شفاء الأورمان حيث تعد  صرحا طبيا لعلاج  مرضى السرطان، في حين أعبر الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جامعة جنوب الوادي كصرح علمي عظيم في مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية.

IMG-20240228-WA0000
IMG-20240228-WA0000
IMG-20240228-WA0001
IMG-20240228-WA0001
العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر الخبرات العلمية بحث سبل التعاون المشترك تدشين حملة جامعة جنوب الوادي بحث سبل التعاون رئيس جامعة جنوب الوادى