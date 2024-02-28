رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد مستشفى شفاء الأورمان لبحث التعاون

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مستشفى شفاء الأورمان لبحث سبل التعاون المشترك.

ضم الوفد العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، والأستاذ عبد الهادي عبد الوهاب أحمد مدير جمعية الأورمان بقنا.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى شفاء الأورمان وسوف تبدأ الحملة خلال الأسابيع المقبلة، وأشاد رئيس الجامعة بمستشفى شفاء الأورمان حيث تعد صرحا طبيا لعلاج مرضى السرطان، في حين أعبر الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جامعة جنوب الوادي كصرح علمي عظيم في مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية.

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