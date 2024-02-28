صحف القاهرة تبرز اجتماع الرئيس السيسي أمس مع وزير الدفاع

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس مع، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، كما تناولت باهتمام تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وعددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "حماية الأمن القومي ودعم الفلسطينيين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ثمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ جميع المهام والواجبات المكلفين بها، للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية، كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية، داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية، وجميع الدول الشقيقة والصديقة.

وتحت عنوان "مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا تسقط أطنان مساعدات إنسانية على غزة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري أكد أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، وذلك لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

وتحت عنوان "شكري: الازدواجية الدولية مع غزة تهدد منظومة حقوق الإنسان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سامح شكري، وزير الخارجية، أعرب عن استهجان مصر تقاعس بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان عن اتخاذ إجراءات تجاه أزمة غزة، مثلما فعلت إزاء قضايا أخرى، من الانبراء في الإدانة أو توصيف الأفعال بأنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها، في حين اكتفت في حالة غزة بتوقع أن يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، دون اكتراث للاستجابة لنداءاتها من عدمه.

وأضافت الصحيفة أن شكري أشار، في بيان مصر الذي ألقاه أمس أمام الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى ما تعكسه هذه المواقف من أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمام هذه الدول، وأن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرها بوصفهم أقل قيمة من غيرهم، منوها بأن هذه المواقف الشائنة تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياتها، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان.

وأبرز شكري، في كلمته، ما كشفت عنه أزمة غزة من ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا حالة الاستقطاب الحاد التي بات يعانيها النظام الدولي، منتقدا محاولات بعض الأطراف الدولية إجهاض مساعي وقف إطلاق النار بالقطاع.



وعن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن تصريحات حركة حماس وإسرائيل والوسيط القطري تضاربت أمس مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أشار فيها إلى موافقة تل أبيب على وقف إطلاق النار في رمضان، معربا عن أمله التوصل لاتفاق هدنة يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه بسؤاله خلال زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار، أجاب بايدن بأن "مستشاري للأمن القومي يقولون لى إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. آمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار".

وأضاف أن "شهر رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال رمضان، من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع المحتجزين لدى حماس".‬

ونقلت الصحيفة عن أسامة حمدان، القيادي في «حماس»، قوله إن تسريب تفاصيل محادثات الهدنة في باريس هدفه الضغط، وإيجاد حالة من الوهن لدى الفلسطينيين، والترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد، معتبرا أن بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين.

وكشف حمدان عن أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، معتبرا أن مسودة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة مراوغة من قبل الاحتلال.

من جانبه، أكد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، أن "شهر رمضان سيشكل نقطة خلاف، وسيكون نقطة مواجهة، وسندفع من أجل هدنة قبل بداية رمضان".

وتحت عنوان "توفيق يلتقي وزراء الداخلية العرب.. ويناقش تطوير آليات التعاون الأمني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التقى عددا من وزراء داخلية الدول العربية وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في تونس أمس الأول.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاءات شملت وزراء الداخلية في كل من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، تونس، العراق، اليمن، لبنان، فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة قطر، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاءات تضمنت مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غـير المسبوقة التي فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري ومجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى أن المعطيات الحالية تؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، والتصدي الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "الحوار الوطني يناقش هيكل الموازنة والدين الخارجي وزيادة الإيرادات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحوار الوطني واصل فعاليات الحوار الاقتصادي وجلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي لوضع حلول اقتصادية للملفات المطروحة لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع في ظل تحديات إقليمية وعالمية.

وأوضحت الصحيفة أن جدول أعمال الجلسات الأولى تضمن مناقشة هيكل وعجز الموازنة والثانية مناقشة سبل التعامل مع الدين الخارجي، بينما تبحث الجلسة الأخيرة كيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.

وأشارت إلى أنه شارك في جلسات الحوار الاقتصادي ممثلو الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في محاور التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة لاجتماعية.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتي على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 97% تمهيدا لدخوله على الإنتاج، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية وصولا للوضع الراهن في المنطقة التي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/ 2025.

ونقلت "الجمهورية" عن الملا قوله إن "قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040، وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، لافتا إلى أن هناك زخما وتوجها عالميا نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات الخضراء، وأوضح أن لدى هذا القطاع فرصا استثمارية جاذبة في هذه المشروعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، فضلا عن توافر البنية الأساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة".

وتحت عنوان "ضخ 67.7 ألف طن من السكر واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بمعارض أهلا رمضان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.

ونقلت "الجمهورية" عن أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قوله، إنه "يتم ضخ 67 ألفا و700 طن من السكر واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية، بكافة المعارض المقامة على مستوى الجمهورية، وتتوزع تلك الكميات كالتالي: 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

