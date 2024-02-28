تعرف على سعر الذهب اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024

تسيطر حالة من الهدوء على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، عند نفس مستوي اسعار اغلاق الامس ، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024 ، بعد أن شهدت أسواق الذهب حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية و الذي يتم تسعير الذهب علي أساسه .

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا و اقبالا في أسواق الصاغة، نحو 3050 جنيها للبيع، و3000 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم نحو 3485.75 جنيه للبيع، و3428.5 جنيه للشراء.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر نحو 3195.25 جنيه للبيع، و3142.75 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية تعاملات اليوم نحو 2614.25 جنيه للبيع، و2571.5 جنيه للشراء.



وحقق سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات اليوم نحو 2033.25 جنيه للبيع، و2000 جنيه للشراء.



وجاء سعر الذهب عيار 12، في الصاغة المصرية بداية اليوم نحو 1742.75 جنيه للبيع، و1714.25 جنيه للشراء.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 مستهل تعاملات اليوم نحو 1307.25 جنيه للبيع، و1285.75 جنيه للشراء.



وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” ، نحو 24400 جنيها للبيع، و24000 جنيه للشراء.

و عن سعر الذهب بالدمغة و المصنعية في الأسواق المصرية ،فهي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% - 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدة لوزن الذهب وسبائك الذهب.

عالميا ، ارتفع سعر أونصة الذهب امس الثلاثاء في ظل تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

و ارتفاع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى في جلستين عند 2035 دولار للأونصة ليتداول عند المستوى 2036 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة يوم امس عند المستوى 2031 دولار للأونصة.