لتنعيم وفرد الشعر.. بدائل طبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة

تحلم كل فتاة وسيدة في الحصول على شعر مفرود وبمظهر صحي ملحوظ عليه الترطيب وعدم التقصف لذلك تلجأ الكثير من السيدات لعيادات التجميل التي تقدم خدمات شهيرة لفرد الشعر باستخدام مواد مثل الكرياتين والبروتين وتحتوي تلك التقنيات على كيميائية تضر الشعر قد تتسبب في حرقة وتساقطه بشكل شديد ويمكن التخلي عن تلك المواد باستخدام مواد افضل غير مضرة من مكونات طبيعية حتى لو كانت نسبة الفرد أقل من المواد الكيميائية الضارة.

-خلطات طبيعية تساعد على فرد الشعر:

جل الصبار والعسل:

خلط كمية من جل الصبار مع العسل الطبيعي ومعلقة من زيت الزيتون وبعد خلطه جيدا ويصبح خليط متجانس يتم وضعه على شعر جاف لفترة ساعتين ثم غسله جيدا بالماء الدافيء وتكرر مرتين أسبوعيا بانتظام.

المايونيز والعسل:

كمية كافية من المايونيز وكمية مم العسل مع زيت مفضل مثل زيت الزيتون أو الأرجان أو جوز الهند وبعد خلطهم جيدا يوضع لمدة ساعتين على شعر جاف ثم يغسل جيدا ثم يكرر مرتين أسبوعيا.

الأفوكادو وزيت طبيعي:

ثمرة من الأفوكادو يتم هرسها جيدا مع كمية من زيت طبيعي مفضل وملعقتين من العسل الأبيض الطبيعي ويتم خلطهم جيدا ووضعهم على شعر جاف ثم يترك الخليط ساعتين ويتم غسله بالماء الدافيء ثم يكرر مرتين أسبوعيا.

خليط الزيوت الطبيعية:

يمكن استخدام ماسك من عدة زيوت مثل زيت الزيتون، الخروع، اللوز، جوز الهند، الأرجان، والجوجوبا تعمل هذه الزيوت على تكثيف الشعر وترطيبه جيدا يوضع الخليط على الشعر ٤ ساعات مرتين في الأسبوع.



-نصائح للحفاظ على نتيجة ترطيب الشعر:

غسل الشعر بماء فاتر والبعد عن الماء الساخن.

استخدام فرشاة مناسبة لتسريح الشعر.

وضع مخدة ستان للنوم عليها.

استخدام فوط معينة لتجفيف الشعر تفضل من القطن.

عدم استخدام الحرارة لفرد الشعر.

استخدام شامبو وكريم وبلسم من مواد طبيعية بعيدا عن السلفات والسيليكون والمواد المضرة.