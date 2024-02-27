تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب بالدقهلية.. تدخل لفض مشاجرة فضربه على رأسه بشومة

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشر، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بقرية كفر أبو العينين مركز ميت غمر محافظة الدقهلية الى 28 مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم، وذلك بعد تخلصه من المجني عليه حال نشوب مشاجرة بين المتهم وآخرين امام منزله و تدخله لفض المشاجرة إلا ان المتهم قام بالتعدي عليه بضربه بشومة على رأسه أودت بحياته فى الحال.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد رفعت المساح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء، والمستشار حسام محمود السيد حشيش، والمستشار أحمد عبدالحي عبدالحميد قورة، في القضية رقم 19586 لسنة 2023 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2720 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية"، قد أحال المتهم "وليد.ف.غ"، محبوسا الى محكمة الجنايات المختصة، لأنه فى يوم 25/9/2023 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد وجيه حسن عبدالسميع، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن كال له عدة ضربات بشومة بالرأس قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبين أمر الإحالة ان المتهم أحرز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "شومة" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد والد المجني عليه،57 عاما، عامل مقيم قرية كفر أبو العينين مركز ميت غمر، فى تحقيقات النيابة العامة انه حال تواجده بمسكنه رفقة نجله المتوفى تنامى الى سمعه صوت مشاجرة واستبيان نجله للأمر فوجئ بعودته إليه ويقطر دما وبسؤاله قرر له بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بشومة على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأعزي قصده الى إزهاق روحه.

وشهدت صباح الحسيني، 22 عاما، ربة منزل بأنه على إثر مشاجرة بين المتهم وآخرين وإبان تدخل المتوفي لفضها تعدي عليه المتهم بالضرب بشومة على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وعزت قصده الى إزهاق روحه.

وشهد الرائد رامي أبوشتيه،رئيس مباحث مركز ميت غمر بأن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقوه وانه على اثر مشاجرة بين المتهم وآخرين تدخل المتوفي لفضها آنذاك تعدي عليه المتهم بالضرب بشومة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الوارد من مصلحة الطب الشرعي ان المجني عليه أصيب بيمين وسط الرأس اصابة رضية حيوية عبارة عن جروح متهتكة بالفروة مصحوبة بكسور فى عظام الجمجمة وتكدم بالفص الأيمن من المخ مما أدى الى فشل المراكز الحيوية العليا وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية انتهت بالوفاة .