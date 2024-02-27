اشتية: إسرائيل تمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية

انتقد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بشدة سياسات إسرائيل ووصفها بأنها تمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية وتعمل على تكريس الفصل العنصري، معتبرًا أنها تتصرف كدولة فوق القانون.

وأطلق اشتية هذه التصريحات خلال استقباله وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية تسوجي كيوتو في مكتبه بمدينة رام الله، وذلك بحضور السفير الياباني لدى دولة فلسطين يونيتشي ناكاشيما.

وخلال اللقاء، ناقشوا آخر المستجدات في الأوضاع الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل قد حوّلت قطاع غزة إلى ساحة للقتل، مؤكدًا أن السكان يواجهون كارثة إنسانية خطيرة بسبب فقدان أبسط مقومات الحياة، حيث لا يتوفر لديهم الماء والطعام والكهرباء والدواء بسبب الحصار المفروض عليهم. وأوضح أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، فقد ارتقى نحو 30 ألف شهيد وأصيب أكثر من 70 ألف آخرين في القطاع.

وأكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، والعمل على فتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وإعادة تأهيل البنية التحتية بالقطاع، بما في ذلك إعادة تأمين الكهرباء والمياه.

وأكد اشتية على أهمية التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، مع الاعتراف بالقدس كعاصمة لها، وتقديرا للجهود الدولية في هذا الصدد.

وأضاف اشتية أن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة وتقديم التعويضات اللازمة لإعادة الإعمار، كما شكر اليابان على تقديمها المساعدات الطارئة بقيمة 32 مليون دولار للفلسطينيين في ظل التدهور الإنساني الحاد الذي يعانون منه في القطاع.