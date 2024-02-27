ملعب السلام يستضيف مواجهة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

اختار فريق فيوتشر، ملعب السلام لمواجهة الهلال الليبي ضمن منافسات الجولة السادسىة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن بعثة فريق مودرن فيوتشر وصلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء من جنوب أفريقيا بعد رحلة سفر طويلة وشاقة استمرت لأكثر من ١٧ ساعة، وبدون راحة استأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري بعد غد الخميس على ملعب استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من المسابقة المحلية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني برصيد ٨ نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب افريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.