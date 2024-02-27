مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال فبراير

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 230، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر فبراير الجاري.

وجاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: فاطمة أحمد على بكلية التجارة، والأستاذ محمد مبروك عبد الحليم بإدارة الجامعة، وعمر محمود يس محمود بإدارة الجامعة، ومنال أحمد إبراهيم محمد بإدارة الجامعة، وأسامة مصطفى أحمد عبد العال بإدارة الجامعة، ومحمد إبراهيم خليفة إبراهيم بكلية التربية، وعلى طه إبراهيم حسن بإدارة الجامعة.