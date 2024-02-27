غارات إسرائيلية مستمرة وقذائف مدفعية عشوائية بأنحاء غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد في قطاع غزة والطائرات الحربية لا تتوقف عن التحليق في أجواء القطاع وتشن غارات باتجاه عدد من المناطق والأحياء على مستوى كل محافظات القطاع بدءا من الشمال حتى جنوب قطاع غزة باستمرار.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع لا زالت تطلق القذائف باتجاه المنازل، وتتساقط القذائف على المنازل بشكل عشوائي مما تسبب دمارا واسعا بالمناطق المستهدفة.

وتابع أن المنطقة الساحلية للقطاع تعاني بسبب الزوارق العسكرية، وتعرضها للقصف وما زال دير البلح يعاني من القذائف البحرية الإسرائيلية وكذلك رفح الفلسطينية.