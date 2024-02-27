زي النهارده.. ميلاد قسطنطين الأول أشهر إمبراطور روماني

ولد قسطنطين الأول في مثل هذا اليوم عام 272، في نيشيش بصربيا، وكان والده قسطنطيوس كلوروس ضابطاً في الجيش الروماني، مما ساعده على تلقي تعليمه الرسمي في الإمبراطورية، وتعلم عدد من اللغات كاللاتينية واليونانية الكلاسيكية، وقابل في حياته أشهر العلماء الوثنيين والمسيحيين آنذاك.

ويعتبر قسطنطين أشهر إمبراطور روماني، حقق الكثير من الإنجازات والانتصارات للإمبراطورية الرومانية وأسس بعض المدن والعواصم منها مدينة القسطنطينية التي سميت باسمه وتحولت فيما بعد لمدينة أسطنبول، كما أمر بتحويل بيزنطا إلى روما الجديدة ليعلن فيما بعد عام 330 أنها العاصمة الرسمية الجديدة للامبراطورية.

حصد قسطنطين عدداً كبيراً من الانتصارات، فانتصر على فرانكس والأماني عام 306، كما قاتل الغربيين في 332 وحارب سارماتيونس عام 334.

وعندما وصل قسطنطين إلى روما وحررها بعد أن بين للجميع أنه يتفوق عسكرياً على جميع منافسيه، وأعلن المسيحية الشرعية وأصبحت حرية العبادة مسموحة في عهده، فكانت هذه البداية نحو التسامح الديني في الامبراطورية.

حكم قسطنطين الامبراطورية في الفترة الممتدة من عام 306 وحتى عام 337، وخلال هذه المدة بنى الإمبراطورية من جديد، وقام بفصل السلطتين المدنية والحربية عن بعضهما، كما قام بإصدار عملةٍ جديدة تحمل اسم سوليدوس، وتأكد من استقرار قيمتها عبر قيامه بمصادرة الذهب من المعابد الوثنية وضمه لخزينته ليبقى سوليدوس العملة المستخدمة قرابة الـ1000 عاما.

وتوفى عام 337 بعد عمر مليء بالانتصارات والانجازات والتسامح الديني.