بأسعار مخفضة.. منافذ وزارة الزراعة تستقبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض

أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة مشيرا إلى ان الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري.

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الارز 30 جنيه.

كيلو الزيت 65 جنيه

البطاطس الـ5 كيلو 30 جنيه

البرتقال الـ2 كيلو 15 جنيه

المكرونة 10 جنيه وزن 400 جرام.

السمك البلطي درجه أولى 70 جنيه .

الدواجن الفريش 110 جنيه لوزن كيلو .

وأكد "صالح" أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، موضحا ان نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20 %‎ وتصل في سلع أخرى إلى 50 ‎%‎.

وشدد على أن المبادرة سوف تفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا.

واختتم "صالح" أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك تنفيذا للتوجيهات المستمره لوزير الزراعة.