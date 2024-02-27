روسيا ترد على ماكرون: إرسال قوات لأوكرانيا يؤدي إلى حرب مع الناتو

رد الكرملين على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يستبعد إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى أوكرانيا، وأوضح أن الخطوة لن تكون في مصلحة أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه إذا شاركت قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في القتال في أوكرانيا، فإن الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ستكون حتمية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، إن تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات برية من قبل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا قد يفسر بأنه مشاركة مباشرة للحلف في القتال، بل وأيضا إعلان للحرب.

وأضاف: "هذا الطرح يتجاوز مشاركة حلف الناتو في الحرب، ولكن يمكن تفسيره على أن الحلف متورط في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو حتى أنه إعلان للحرب".

من جانبه صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحلف العسكري ليس لديه خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج: "حلفاء الناتو يقدمون دعما غير مسبوق لأوكرانيا. نقوم بذلك منذ عام 2014 وكثفنا جهودنا بعد الغزو واسع النطاق. لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه ينبغي فعل كل شيء لمنع روسيا من الفوز في الحرب، لكنه أكد أنه لا يوجد إجماع حول هذه القضية.

وقال: "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا"، مضيفاً أن روسيا تبدي "موقفاً أكثر عدوانية ليس فقط في أوكرانيا بل بشكل عام".