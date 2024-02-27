الأحد المقبل.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن سيرة بن منكلي وتصانيفه العلمية الحربية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالمكتبة، محاضرة بعنوان: الفارس المملوكي محمد بن منكلي – سيرته وتصانيفه العلمية الحربية يلقيها يحيى عبد الله الكندري، الباحث بمركز الجواد العربي (بيت العرب) بدولة الكويت، وذلك يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وتتناول المحاضرة سيرة الفارس المملوكي محمد بن منكلي الذي تولى نقابة الجيش في عهد السلطان المملوكي الأشرف شعبان، واشتهر بمعرفته وبراعته في فنون الحرب والفنون العسكرية والفروسية.

ولابن منكلي العديد من المصنفات التي تناولت التدريبات العسكرية للجنود والفرسان، وأشكال ميادين القتال المختلفة بالإضافة لكتابه القيم حول الصيد، الذي كان يعد أحد الأنشطة الهامة للفروسية وإعداد الجنود في العصر المملوكي.