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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بسرفة أغطية كبائن الكهرباء

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عامل له معلومات جنائية 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة اغطية كبائن الكهرباء 

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة قيام عامل "له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة أغطية كبائن الكهرباء متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 تجار خردة "سيئى النية ") تم ضبطهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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