"الصرف الصحي" بالإسكندرية تحذر من موجة أمطار تضرب المحافظة

أطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تحذير، حول تعرض مدينة الإسكندرية لبعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق داخل المحافظة، والتي سوف تستمر للساعات القادمة.

وعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك منذ قليل أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق، ودرجة الحرارة الآن فى الإسكندرية ١٧ درجة مئوية.

وتشهد محافظة الإسكندرية استمرار سقوط الأمطار من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس الشركة تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمختلف المناطق، واستمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.