كوريا الجنوبية تقدم 4 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم أفغانستان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن كوريا الجنوبية تبرعت بـ4 ملايين دولار لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان.

وذكر مكتب برنامج الأغذية العالمي في كوريا الجنوبية أنه سيتم استخدام هذه التبرعات لتوفير الدعم الغذائي الطارئ لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة في أفغانستان التي تشتد فيها أزمة الغذاء، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان هسياو‭‭-‬‬وي لي: "يظل برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان الحياة الأخير لملايين الأفغان الذين يكافحون من أجل كسب العيش في اقتصاد مليء بالبطالة وعدم اليقين".

وأضافت "يشهد الأفغان تقلص مدخراتهم مع استنفاد آخر مواردهم.. لقد كانت المساهمات السخية من الجهات المانحة لنا مثل حكومة جمهورية كوريا دائما حاسمة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد بالمساعدة المنقذة للحياة ودعم سبل عيشهم".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد دعم ما يقرب من 19 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان العام الماضي، واستهدف الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد وقدم لهم الغذاء أو الأموال.

