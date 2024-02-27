خلال 24 ساعة.. ضبط 8 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط 8 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وجاء من أبرز ما أسفرت عنه الجهود الأمنية الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2563) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (25) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (244) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.