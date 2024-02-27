"المدارس الحقلية".. مشروع لتعزيز التنمية الزراعية بجنوب سيناء

استقبل الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس سامى العقبى وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الحاوى المدير التنفيذي، لمشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، والدكتور محمد أبو الخير استاذ مكافحة الآفات بمركز بحوث الصحراء، وأحمد عرابى، بحث الطرفان ما وصلت إليه المدارس الحقلية من تقدم وتناقشا حول بعض المقترحات التى يمكن تنفيذها لمزيد من التنمية الزراعية.

يأتي مشروع المدارس الحقلية في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي في محافظة جنوب سيناء، ورفع كفاءة المزارعين وقدراتهم على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة.

استزراع الأزولا

وتضمنت فعاليات الزيارة تفقد أحواض الأزولا والتوسعات التى تمت نحو استزراع الأزولا، (الأزولا هو نبات سرخسي صغير، يعيش طافيا على المسطحات المائية وفي المياه الضحلة مثل المستنقعات والخنادق والبحيرات، حيث المياه الراكدة أو البطيئة، وقد تم العثور عليه لأول مرة في آسيا، وجنوب وشرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية، والنباتات السرخسية هي نباتات وعائية ذات نسيج وعائي خشبي ونسيج وعائي لحائي).

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الحصرى مدير الشؤن الزراعية والدكتورة نها الحسينى مديرة التدريب ، كما جرى عقد لقاء مع الميسرين من المهندسين الزراعيين لمناقشة التجهيز لمرحلة مدارس الإنتاج الحيوانى مع متابعة المدارس الحقلية الخاصة بالانتاج النباتى والتجهيز لموسم حصاد الفول ومتابعة مزارع القمح والشعير، ويأتى ذلك فى إطار التعاون القائم بين المديرية ومركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقى رئيس المركز ومنظمة الفاو .

وأوضح الدكتور ابو الخير ما رصده من بعض الملاحظات بشأن بعض الزراعات وتوضيح لأهم الإرشادات والممارسات الزراعية السليمة نحوها وفى نهاية اللقاء جرى عقد زيارة لبعض المزارعين والمركز الإرشادى من أجل العمل على المزيد من التطوير والتنمية الزراعية ولمتابعة ما تم تنفيذه لدى المزارعين.

جاء الزيارة تحت رعاية كريمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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