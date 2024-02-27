بالفيديو| التنمية المحلية: منصة «أيادي مصرية» هدفها تسويق 8000 منتج تراثي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تدشين منصة «أيادي مصرية» الإلكترونية في مارس 2021 بشراكة استراتيجية مع صندوق الأغذية العالمي وe-finance وإحدى الشركات بالأسواق المصرية.

وأشار إلى أن هذه المنصة أطلقت بهدف تيسير عمليات البيع والشراء، وتحويل الأموال لأصحاب المشروعات الحرفية.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المنصة تشمل 7 محافظات مصرية، كما أن معارض «أيادي مصرية» تنتشر في 9 أماكن تراثية مختلفة بالمحافظات، مثل جامع السلطان حسن، والمتحف الكبير وقلعة قايتباي بالأقصر وأسوان وغيرهم من المناطق الهامة، ويتم ذلك بالشراكة مع وزارة السياحة.

وتابع، أن منصة «أيادي مصرية» تضم حوالي 2000 حرفي وعارض، ويجرى التسويق لـ8000 منتج، ويتم العمل على زيادة تطل الأرقام، مشيرا إلى أن جرى تدريب أصحاب الحرف التراثية المختلفة، فضلا عن تعليمهم كيفية تصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة الإلكترونية من خلال ورش العمل ووحدات «أيادي مصر» الموجودة في المحافظات، والتي يرأسها المحافظين، بالإضافة إلى اشتراكتهم في المعارض المختلفة عن طريق وزارة التنمية المحلية مثل معارض «تراثنا»، والمعارض الأفريقية مثل المنتدى العالمي وcop27 ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه المعارض تهدف إلى التشجيع نحو فكرة ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل أكبر، وإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر يمكنها عرض منتجات أكثر تهم كل الأسر.

وأشار إلى أن الشروط المطلوبة للانضمام لمنصة «أيادي مصرية»، قائلا إنه يتم معاينة المنتجات لتحديد كونها ترقى للرفع على منصة «أيادي مصرية» أم لا، فضلا عن دراسة كيفية العمل على زيادة جودة تلك المنتجات، متابعا أن أنه يتم تدريب المشاركين على عمليات التعبئة والتغليف للمنتجات.