اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي سوبر رجال الطائرة

يلتقي فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار نهائى السوبر المحلى للموسم 2023 / 2024 على صالة نادى اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة.

تأهل فريق الزمالك إلى النهائى بالفوز على بتروجت بنتيجة 3 /0، بينما نجح الأهلى فى التأهل بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى مواجهتى أول أمس الأحد، حيث يتنافس فى السادسة مساء على البرونزية فريقا بتروجت والطلائع.

ونجح كلا الفريقين الأهلى والزمالك فى التأهل مؤخرا إلى المربع الذهبى فى الدورى الممتاز الذى يقام بنظام الـ " بلاى أوف ".

ويشهد اللقاء حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى، حيث تم طرح تذاكر نهائيات السيدات والرجال قبل إنطلاق المنافسة مباشرة.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيُعقد فى أغسطس المقبل.