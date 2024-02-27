الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

كما أضافت، أن طواقمها الطبية في نابلس تتعامل مع المصاب، بعد نقله إلى المستشفى في نابلس، كما تم نقل شهيدين من داخل مخيم الفارعة إلى مستشفى طوباس.

ومنذ قليل، جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لشرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، شن الغارات الجوية، والقصفات المدفعية على الفلسطينيين، في كافة أنحاء قطاع غزة، فقام الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، بـ 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.