رايان جوسلينج يؤدي أغنية "I’m Just Ken" بحفل الأوسكار

كشف موقع "فارايتي" الأمريكي، عن أن النجم رايان جوسلينج سيقوم بأداء أغنيته المرشحة لجائزة الأوسكار من فيلم "Barbie" والتي تحمل اسم "I’m Just Ken" خلال الحفل السنوي الـ 96 والمقرر إقامته في 10 مارس المقبل.

وفي حواره مؤخرًا مع مجلة "فارايتي"، أصر جوسلينج على أن الأكاديمية لم تطلب منه الأداء بعد. وأضاف المرشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دور كين: "قد يكون الأمر بمثابة مخاطرة كبيرة أن أقوم بذلك. لا أعرف كيف سيعمل ذلك لكنني منفتح على الأمر".

ونال فيلم "Barbie" ثماني ترشيحات للأوسكار، من بينها أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل وممثلة مساعدين. وتدور الأحداث حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.