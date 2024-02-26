كولر يستبعد "كهربا" من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعب محمود كهربا مهاجم الفريق من القائمة التي يخوض بها الأهلي مواجهة بلدية المحلة.

وجاء استبعاد محمود كهربا بفرمان من “كولر” كنوع من العقاب للاعب بعد اعتذار اللاعب عن عدم السفر مع بعثة الفريق في غانا لمواجهة ميدياما من أجل حضور زفاف شقيقته.

وتواجد “كهربا” في تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين وشارك بشكل طبيعي في المران الاخير مساء اليوم ولكن تم استبعاده من قائمة المباراة بقرار من المدير الفني السويسري.

ويعود النادي الأهلي لمباريات الدوري الممتاز بعد غياب 3 شهور تقريبا منذ أخر مباراة خاضة في المسابقة يوم 28 نوفبر الماضي أمام سموحة، وبعدها شارك في مونديال الأندية والسوبر المحلي قبل فترة التوقف الدولية بسبب بطولة افريقيا.