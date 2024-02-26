إسرائيل تقدم تقريرا إلى محكمة العدل الدولية بشأن تنفيذ الأوامر في غزة

أكد مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب قدمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تقريرا يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الأوامر الصادرة بحقها في الجلسة الخاصة بمطالبة جنوب أفريقيا.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد ادعى التقرير المقدم أن الأوامر الصادرة ضد إسرائيل يتم تنفيذها على أي حال، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية، وتجنب إخفاء الأدلة المتعلقة بارتكاب الإبادة الجماعية.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين بأن إسرائيل لم تلتزم بأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص المحتاجين في قطاع غزة، وذلك بعد مرور شهر على صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها.

في رد أولي على الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. ومع ذلك، لم تتمكن من إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى كارثة إنسانية في هذا القطاع الفلسطيني الصغير.