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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ميار الغيطى تفتح قضية مقتل ابنة ليلى غفران فى مسلسلها "جريمة منتصف الليل"

الفنانة ميار الغيطي
الفنانة ميار الغيطي
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تقدم الفنانة ميار الغيطى مسلسل "جريمة منتصف الليل" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تألي محمد الغيطى، إخراج عصام شعبان، إذ تعيد ميار الغيطى فتح قضية مقتل ابنة المطربة ليلى غفران الشهيرة من خلال مسلسلها الجديد "جريمة منتصف الليل"، ويرصد العمل القضية الجنائية فى 15 حلقة وتدور الاحداث فى احداث اجتماعية حقيقية تشويقية.

وتكشف الشركة المنتجة للعمل عن البرومو الرسمى للمسلسل خلال أيام، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل الدعاية والبوسترات للمسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" بجانب ميار الغيطى كلا من، الفنانة رانيا يوسف، صلاح عبد الله، أحمد عبد العزيز، حسنى شتا، ملك قورة، محمد عز، أحمد جمال سعيد، على السبع، عفاف شعيب، وعدد أخر من الفنانين.
 

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