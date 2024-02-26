سفارة تايلاند ترسل خطاب شكر للغرفة التجارية بالفيوم للمشاركة فى معرض بازار تايلاند





أرسلت سفاره تايلاند بالقاهرة خطاب شكر الى المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفه التجاريه لمحافظة الفيوم، وذلك تقديرا للمشاركه والتمثيل المشرف بمعرض بازار تايلاند بالقاهره، والذى شارك به ٣ عارضين من الفيوم وهى: شركه التوحيد للاستيراد والتصدير (الخولى ،)، وشركه ترياق للتمور وشركه الشروق للتمور والعسل، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر بالفيوم .



وكان المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، قد استجاب لمطلب سفارة تايلاند بالقاهرة لمشاركة الغرفة التجارية بالفيوم، ببعض العارضين فى معرض بازار تايلاند بالقاهرة، واشاد سفير تايلاند بمعروضات محافظة الفيوم من التمور والعسل .