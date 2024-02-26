وكيل تعليم دمياط يتفقد مخبز المدرسة الزراعية

تفقدا اليوم الإثنين "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط واللواء احمد توفيق، قائد قطاع دمياط وبورسعيد للمدارس العسكرية، والمهندس عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بدمياط، مدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة دمياط.

وتفقدا العمل بمختلف المواقع مثل الانتاج الحيوانى وقسم الالبان والمنتجات الغذائية ومزرعة انتاج وتربية الدواجن بالإضافة إلي المخبز الآلي.

وتابع "وكيل الوزارة" التشغيل التجريبي للمخبز الآلي وخروج أول رغيف خبز، موضحا أن التشغيل التجريبي جاء بنتائج رائعة، وتم انتاج الخبز البلدي المدعم بجودة عالية، خالي من العيوب والشوائب، إلى جانب زيادة النظافة، وعدم التدخل اليدوي في مراحل الإنتاج ، بداية من وضع الدقيق في العجانات وحتى خروج الخبز، مرورا بباقي مراحل الإنتاج والانتقال من سير الي سير آخر بشكل آلي، ليدخل إلى الفرن بعد ضبط درجة حرارتها على المستوى المطلوب، ويمر السير وعليه الخبز داخل الفرن ويخرج من الناحية الأخرى.

ووجه "وكيل الوزارة" بالعمل علي فتح منفذ لبيع و تسويق الخبز للمواطنين، وربط التعليم الفني بالمجتمع لصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

تفقد وكيل "تعليم دمياط" سير العملية التعليمية بإدارة فارسكور في إطار توجيهات الدكتورة " منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة إنتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدي إنتظام الطلاب في الحضور.

وتفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة فارسكور التعليمية.

وتابع "وكيل الوزارة" مدارس الشهيد اسماعيل فهمي الإبتدائية والثانوية الزخرفية بنات والثانوية الزخرفية العسكرية والثانوية الميكانيكية العسكرية والشهيد رامي زيدان الثانوية والاعدادية المهنية بفارسكور، و وحضر طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد ونسب حضور الطلاب مؤكدا علي حصر غياب الطلاب في كل حصة وناقش العديد من الحلول المقترحة وأكد علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي ابنائنا الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.