ads
الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مريضة قلب.. خفير يضرب زوجته حتى الموت في أبو النمرس

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدم خفير على ضرب زوجته التي تعاني من مرض القلب، حتى الموت بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعي "أمل" في العقد الرابع من عمرها، بها آثار كدمات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعي "جابر" خفير بمبني تحت الإنشاء، وأنه دائم التعدي عليها وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليها بالضرب لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء ولكونها مريضة قلب لفظت أنفاسها خلال وصلة الضرب المبرح، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التعدى عليها بالضرب النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة جنوب محافظة الجيزة ضرب زوجته حتى الموت ضرب زوجته مبنى تحت الإنشاء مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة