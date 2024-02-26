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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع لص سقط من الطابق الخامس في الطالبية

تعبيرية
تعبيرية
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لقي لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة عاطل وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها "2 خلاط مياه، شاكوش، 2 كالون، أسلاك كهربائية".

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي عقب سرقته شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار محل العثور على جثته شاهده بعض الأهالي وبالاستغاثة للإمساك به اختل توازنه وسقط وسط الشارع متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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