تستعرض البوابة القبطية، تحركات يونان النبى على الخريطة، حيث كان يونان النبى فى جت حافر (G) التابعة لمدينة الناصرة بالجليل شمال الأراضي المقدسة، وكان المفروض أن يتحرك شمالا شرقا مسافة حوالى 1200كم الى نينوى(N) بالعراق وذلك حسب أمر الرب له.

ولكنه قرر أن يهرب من وجة الرب قاصدا ترشيش( T) "اسبانيا" عن طريق ميناء بمدينة يافا Jaffa" ( J)" فنزل جنوبا حوالى 100كم .

ركب السفينة من ميناء يافا (J) ودفع اجرتها وتحركت بالبحر المتوسط غربا تجاه ترشيش (T) ولكن عند العلامة (+) يرسل الرب ريحا شديدة ويعرف البحارة السبب فيلقون بيونان النبى فى البحر فيبتلعه حوت عظيم ويعيده الى شاطئ يافا (J) مرة أخرى فيقوم مسرعا متجها شمالا شرقا الى مدينة نينوى(N) مسافة 1200 كم.