ندى بسيوني تهنئ محافظ جنوب سيناء لحصوله على جائزة "AFASU" الذهبية

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، الفنانة والإعلامية ندى بسيوني، وقدمت التهنئة لمحافظ جنوب سيناء؛ لحصوله علي جائزة "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم" رجل العام" وتهنئته أيضا لفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، دوام النجاح والتوفيق وحصد الجوائز الدولية المختلفة.

وأكدت بسيوني، ان حصول محافظ جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ على تلك الجوائز العالمية من الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا له أثر إيجابي في العالم أجمع، مما يعود بالنفع على الحركة السياحية الواردة من جميع دول العالم ومن مختلف الجنسيات، وتعمل علي الترويج السياحي وزيادة عناصر الجذب السياحي بشرم الشيخ، متوقعين زيادة اعداد السائحين الوافدين الي شرم الشيخ في القريب العاجل.

وكان الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش قد توج محافظ جنوب سيناء أمس بجائزة أفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية AFASU؛ وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وغادة شلبي نائب وزير السياحة، وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة كما تم تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

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