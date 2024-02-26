ads
الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

«المتحف المصري» يعرض صورة نادرة لتفاصيل العرض المتحفي للقطع الأثرية

المتحف المصري
المتحف المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض المتحف المصري على صفحته الرسمية صورة نادرة لتفاصيل العرض المتحفي للقطع الأثرية بالمتحف المصري بالقاهرة فى بدايات القرن العشرين.

كما استعرض فيديو لتمثال ثلاثي للمدعو رع - ور، حيث أكد فى بيان للمتحف، أن التماثيل الجماعية المستعارة ظهرت لفترة قصيرة خلال عصر الأسرتين الخامسة والسادسة، واستمرت لفترة قصيرة جداً فلم يبق من هذا النمط من التماثيل الجماعية غير 32 تمثالا على الأكثر.

وتابع: "وهذه النوعية من التماثيل قد تعكس الطبيعة الثانية أو قد تجسد المتوفى وقرينه الروحي کما أحياناً تشير لنفس الشخص في مراحل عمرية مختلفة (الأسرة الخامسة نحو 2465 - 2323 قبل الميلاد ،حفائر الجيزة، JE 66615)".

430012310_712295797758566_8049353036706765201_n
430012310_712295797758566_8049353036706765201_n
Capture
Capture
المتحف المصرى بالقاهرة قطع أثرية العرض المتحفي تمثال ثلاثى للمدعو رع ور التماثيل الجماعية