«المتحف المصري» يعرض صورة نادرة لتفاصيل العرض المتحفي للقطع الأثرية

عرض المتحف المصري على صفحته الرسمية صورة نادرة لتفاصيل العرض المتحفي للقطع الأثرية بالمتحف المصري بالقاهرة فى بدايات القرن العشرين.

كما استعرض فيديو لتمثال ثلاثي للمدعو رع - ور، حيث أكد فى بيان للمتحف، أن التماثيل الجماعية المستعارة ظهرت لفترة قصيرة خلال عصر الأسرتين الخامسة والسادسة، واستمرت لفترة قصيرة جداً فلم يبق من هذا النمط من التماثيل الجماعية غير 32 تمثالا على الأكثر.

وتابع: "وهذه النوعية من التماثيل قد تعكس الطبيعة الثانية أو قد تجسد المتوفى وقرينه الروحي کما أحياناً تشير لنفس الشخص في مراحل عمرية مختلفة (الأسرة الخامسة نحو 2465 - 2323 قبل الميلاد ،حفائر الجيزة، JE 66615)".

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