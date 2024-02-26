جامعة كفر الشيخ تطلق المؤتمر العلمى الرابع بكلية التمريض

عقدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان «معاً لتحقيق التميز فى التمريض: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع» اليوم الاثنين تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صباح ابو الفتوح عميد الكلية والدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتتلخص محاور المؤتمر حول تعزيز صحة المواطنين وتحفيز نمط الحياة الصحي، التقدم العلمي في تعليم التمريض، التحديات المستقبلية المتعلقة بالبحث العلمي التمريضي والاستراتيجيات المساندة، أهم القضايا المتعلقة بخدمة المجتمع والحلول المستقبلية.

هذا وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها، وتتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الاصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها اجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الإطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

وفي كلمته التي ألقاها أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة فى محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات.

ومن جانبه أشاد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

كما أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي .

وقالت الدكتور صباح أبو الفتوح عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ودور التمريض وتحديد طرق دعم مجال التمريض في إطار الاستدامة البيئية وانماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض.

خلال المؤتمر تم تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات التمريض على مستوي الجامعات المصرية إيمانا بالدور الفعال الذي تقوم به كليات التمريض فى خدمة المجتمع، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤية مصر ٢٠٣٠.