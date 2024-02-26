«نطت من العربية على سرعة 100».. حكاية فتاة الشروق حبيبة الشماع وسائق أوبر؟.. شاهد

تصدرت واقعة فتاة أوبر حبيبة الشماع مواقع التواصل؛ بعد اتهام سائق أوبر بمحاولة اختطافها فألقت بنفسها من السيارة وأصيبت على إثرها بغيبوبة كاملة ولا تزال تمكث في المستشفى حتى الآن.

سائق أوبر المتهم في قصة حبيبة الشماع اعترف أمام جهات التحقيق بأنه يعمل سائق خاص لطبيب ويعمل أيضًا على تطبيق أوبر لزيادة دخله؛ ويوم الواقعة استقبل طلب «حبيبة» للذهاب إلى التجمع الخامس بعد توصيل الطبيب لمشواره الخاص؛ بدأت رحلة حبيبة الشماع وكان السائق يشعل سجائر أثناء الرحلة قامت الفتاة بفتحت الشبابك ولكن أغلقته بسبب البرودة.

في المقابل قام سائق أوبر بتعطير السيارة لتخفيف رائحة السجائر فأوجست حبيبة الشماع خيفة من المعطر فهاتفت والدتها وكان صوت الكاست عالي جدا؛ وصرخت الفتاة بشدة لإغلاق صوت الكاسيت؛ وبالفعل استجاب السائق وخفت صوت الكاست؛ ولكن «حبيبة» ألقت بنفسها من السيارة على سرعة 100 بطريق السويس. حسبما أدلى السايق في اعترافاته أمام جهات التحقيق.



أما شقيقة سائق أوبر قالت إنه يبلغ من العمر 34 عاماً؛ ويعمل على سيارته الخاصة مع أحد الأطباء المشهورين؛ وبعد انتهائه من عمله يقوم بالعمل على برنامج التوصيل أوبر؛ مؤكدة أن شقيقها أخرج زجاجة المعطر فألقت الفتاة بنفسها من السيارة وأن شقيقها توقف على بُعد مسافة لرؤية الفتاة وماذا حدث لها؛ ولكن وجد سيارات كثيرة تقف حولها ما أثار خوفه ففر هاربًا؛ وأن الفتاة لم تطلب إلغاء الرحلة ولم تطلب النزول من السيارة. حسب تصريحاتها المتلفزة.

في السياق ذاته؛ أكدت والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع أن الرئيس السيسي تواصل شخصيًّا مع الأسرة وعرض المساعدة وسفر ابنتهم إلى الخارج لاستكمال علاجها؛ وجهة الشكر للرئيس قائلة: «كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة.. أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة وأطلب من الله عز وجل أن تعود لحبيبة صحتها من جديد».