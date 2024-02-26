«أطلقوا أعيرة نارية».. حبس المتهمين بالسطو على مزرعة بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس تشكيل عصابي مسلح متهم بفرض السيطرة على الأراضي والمزارع بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان ورد لنيابة الشيخ زايد محضرًا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد يفيد تلقي القسم بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

و بالإنتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى" ، خفير قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم "2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضي والمزارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.