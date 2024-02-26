الحوثيون يهاجمون سفينة تابعة للولايات المتحدة.. والجيش الأمريكي يسقط طائرتين هجوميتين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي في وقت مبكر من يوم الاثنين إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن يستهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ثور، لكنهم أخطأوا ناقلة النفط التي ترفع العلم الأمريكي والتي تملكها وتديرها في خليج عدن في 24 فبراير.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أسقط أيضا طائرتين هجوميتين بدون طيار في اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر"دفاعا عن النفس".

جاء ذلك في أعقاب غارات جوية أمريكية وبريطانية مشتركة على سلسلة من أهداف الحوثيين في اليمن.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وبريطانيا بتصعيد التوتر يوم الأحد بعد الضربات المشتركة بين البلدين. وقد تلقى الحوثيون دعمًا عسكريًا إيرانيًا واسع النطاق وسيطروا على جزء كبير من اليمن.

وكانت هذه هي الجولة الرابعة من الضربات المشتركة الرامية إلى "إضعاف" قدرات الحوثيين، وجاءت بعد زيادة ملحوظة في الهجمات التي شنتها الجماعة المدعومة من إيران على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن الأسبوع الماضي.

وبعد وقت قصير من الهجوم، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا، اتهمت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلى "تصعيد" التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نصار كنعاني إن “هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية، إلى جانب تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، لن يحقق شيئا لهذه الدول المعتدية”.

ومن المعروف أن إيران هي الراعي الرئيسي للحوثيين، حيث تمول وتسلح، وحتى "تخدم جنبًا إلى جنب" قواتهم على الأرض. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الحوثيين لا يتلقون أوامر من طهران، لكن الهدوء النسبي في سوريا والعراق في أعقاب الاغتيالات المستهدفة لعدد قليل من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والغارات الجوية الأمريكية يظهر أن إيران قد تمتلك ما يكفي من النفوذ لوقف وكلائها.

وفي ثلاثة أيام فقط من الأسبوع الماضي، استهدف الحوثيون أو أصابوا عددًا من السفن أكبر من الأسابيع الثلاثة السابقة مجتمعة. وربط بعض الخبراء الارتفاع المفاجئ في الهجمات باستئناف سفينة التجسس الإيرانية بهشاد عملياتها في المنطقة بعد 17 يومًا من الرسو بالقرب من قاعدة ميناء صينية في جيبوتي.

ويبدو أن الضربة المشتركة واسعة النطاق في وقت مبكر من يوم الأحد كانت بمثابة رد مباشر على استئناف هجمات الحوثيين، واستهداف السفن الأمريكية والبريطانية، على وجه الخصوص.

وتعرض نحو 18 موقعًا في عدد من المواقع للقصف في الضربة الأخيرة، واستهدفت صواريخ ومنصات إطلاق وصواريخ وطائرات بدون طيار ومركبات سطحية وتحت الماء بدون طيار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.