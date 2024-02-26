رئيس "كاف" يهنئ جمال علام بعد انتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا

تقدم الجنوب افريقى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالتهنئة لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تهنئة موتسيبي لعلام، قائلاً: "أود أن أعبر عن خالص تهنئتي لك، عقب انتخابك رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم".

وأضاف موتسيبى: "هذا الانتخاب يوضح مدى ثقة اتحادات شمال إفريقيا في قيادتك المميزة.. أرجو أن تمرر تهنئتي إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قاموا بانتخابك".

وأنهى تهنئته بدعمه لعلام فى منصبه الجديد قائلاً: "أنا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم سنعمل معا على دعمك، ودعم اتحاد شمال إفريقيا، من أجل تطوير وتنمية كرة القدم في شمال إفريقيا والقارة بأكملها".