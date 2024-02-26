خالد العجيزى الفائز بجائزة الفنون 2024: المسابقة تعطى فرصة للشباب للإنتاج الفنى

أعرب الفنان خالد العجيزى، الفائز بالمركز الثانى فى مسابقة الفنون بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة، عن فرع التصوير(الرسم)، عن سعادته بالفوز، ملفتًا انها من اقوى المسابقات التى تعطى فرصه للشباب للانتاج الفنى.

وقال الفنان الفائز فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن العمل الفائز تحت عنوان "العرافة"، يتحدث عن التنجيم، وتأثير بعض العادات على تفكير الناس فى المجتمع لكن برؤية وتكوينات فى اللوحة غير مباشرة، مستخدمًا الالوان الزيتية.

وأضاف "العجيزى"، انها ليست المرة الأولى التى شارك بها فى المسابقة، ولكنه شارك العام الماضى بعمل عن طبيعة صامتة.

خالد العجيزي، فنان من مواليد المنصورة 1997 ، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي، وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين ، شارك بالعديد من المعارض الجماعية منها ، معرض الخطوة الاولي 2,3,4 ، ومعرض رؤي بمتحف المنصورة القومي 2017 ، ومسابقة الفنون الاولي والثالثة بجامعة بدر، وبينالي اوستراكا الدولي 2018 ، وملتقي البرلس الدولي الخامس 2019، ومعرض شباب الغد بأكاديمية الفنون 2019 ، ومعرض شباب التشكيليين بدار الاوبرا، وصالون القاهرة 2020 بالغردقة، ومهرجان ضي للشباب العربي2020، وشارك في TAM gallery، ومهرجان ابداع 8وزارة الشباب والرياضة، كما شارك في سمبوزيوم الاقصر الدولي للتصوير 2021، ومعرض فردي بعنوان ( مراحل ) متحف محمود مختار قاعة ايزيس 2022، وفي Art Awards مسابقة الفنان فاروق حسني 2023 ، و في معرض فرسان ضي للحائزين علي جوائز المهرجان 2023.

وحصل علي العديد من الجوائز منها، الجائزة الاولي في مسابقة نوار للرسم 2017، والجائزة التشجيعية في مسابقة الفن الأولي بجامعة بدر 2017 ، الجائزة التشجيعية في بينالي اوستراكا 2018، والجائزة الاولي في مسابقة الفن الثالثة في التصوير الزيتي بجامعة بدر BUC 2019، والجائزة الاولي في مهرجان ابداع 8 مجال الرسم 2020، والجائزة الاولي في مسابقة Egy talent للفنون 2020 ، واقتناء بنك CIB الدولي 2019، ومقتنيات شخصية في مصر و السعودية و دولة بولندا ، وجائزة التصوير في مهرجان ضي الرابع 2022، واقتناء صندوق التنمية الثقافية 2021 ، اقتناء متحف الفن الحديث 2022 .

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء المعرض الجماعي للشباب وحفل توزيع جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 ، بمركز الجزيرة للفنون،مساء أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد والشخصيات البارزة وقيادات وزارة الثقافة والشخصيات الدبلوماسية أبرزهم الدكتور سامح فريد وزير الصحة الاسبق، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار السابق ، والدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الامناء ، والدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الامناء، والكاتب محمد سلماوي والدكتور احمد غنيم رئيس متحف الحضارة .

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