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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أبرزها تعزيز صحة العظام والقلب.. فوائد ممارسة رياضة التنس للنساء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 التنس هو أحد أهم الألعاب التى تعمل على كل عضلات الجسد، نظرًا لزيادة الحركة والتركيز لالتقاط الكرة، مما يؤدى إلى زيادة معدل حرق الدهون ويُساعد فى خسارة الوزن.


تقوية صحة القلب.. التنس من الرياضات التى تساعد فى تقوية صحة القلب وتحمى من الإصابة بأمراض القلب كالأزمة القلبية والجلطة وغيرهما، وذلك نظرًا لأنها تتطلب مجهودًا عاليًا، مما يجعل نبضات القلب تعمل بشكل منتظم وسليم.


تحسين الحالة المزاجية.. تساعد رياضة التنس فى التخلص من الطاقة السلبية واستنشاق هواء نقى، حيث إن ممارستها تكون غالبًا فى أماكن ومساحات مفتوحة، مما يؤدى إلى الشعور بالراحة وتحسين الحالة المزاجية.
 

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