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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تأهل الأهلي والزمالك لنهائي سوبر رجال الطائرة

نهائي السوبر المحلي
نهائي السوبر المحلي لرجال الكرة الطائرة
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نجح فريقا الأهلي والزمالك لكرة الطائرة في التأهل لنهائي السوبر المحلي لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023 / 2024.

جاء ذلك بعدما حقق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في لقاء نصف النهائي على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، وفي نصف النهائي الآخر نجح الأهلي في تخطي طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

وبذلك يضرب القطبين موعدًا ناريًا في المباراة النهائية بعد غدًا الثلاثاء، على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث على الصالة ذاتها بين بتروجت وطلائع الجيش.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذي سيعقد في أغسطس المقبل.

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