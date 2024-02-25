منافسة مصممي الأزياء العرب في عروض انترناشيونال فاشون أوورد لشتاء ٢٠٢٤

شارك مصممو الأزياء العرب بتصاميم مختلفة وجذابة تتميز بالجمال والرقى فى عرض أزياء «إنترناشونال فاشون أوورد»، وجاءت هذة التصميمات كنوع من إبراز ثقافة عالم الموضة لكل بلد والتعبير عن اختلاف صيحات الموضة بين الدول العربية.

وبدأ العرض لمصمم الأزياء الجزائرى كريم أكروف، كضيف شرف الحفل وخطفت أزياؤه الأنظار، وقد غلب على معظم تصميماته القفطان الجزائرى، وتنوعت تصميماته بين الألوان الدافئة والمُبهجة، والتى تشمل اللون الأصفر والنبيتى والأسود والأخضر والبيج، والتى تميزت بأحدث التصمميات التى قدمها لشتاء ٢٠٢٤.



خطف أنظار جميع الحضور تصميمات مصممة الأزياء السودانية ولاء خليل، والتى عرضت مجموعة من أزياء شتاء ٢٠٢٤، واستهدفت خلالها تقديم تصميمات تتناسب مع المرأة السودانية والمصرية فى آن واحد، كما تميزت التصميمات بالهدوء والبساطة مما جعلها أكثر أناقة.

على صعيد آخر، شاركت مصممة الأزياء الجزائرية زبيدة زاكى، بتصميمات خاصة بالزى الجزائرى، والتى اعتمدت خلال تصميمها على الفخامة والرقى، وقد لاقت التصميمات إعجاب الحضور.

كما قدم مصمم الأزياء المصرى أحمد رجب، مجموعة متميزة من فساتين السواريه والزفاف، والذى اعتمد فى تصميماته على الدمج بين الطابع المصرى الحديث وإظهار جمال العروس فى ليلة العمر، وعبر جميع الحضور عن مدى جمال التصميم.

وأخيرًا، تميزت مصممة الأزياء المصرية سهام العربى، بتقديم مجموعة من العبايات بتصمميات فريدة تجمع بين الاحتشام واللمسة العصرية، كما أن جميع تصميماتها تنوعت ألوانها لتناسب جميع الأذواق.