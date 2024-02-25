ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سفير فرنسا يحضر اليوم الختامي لكأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

كأس العالم لسلاح
كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حضر إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا في ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 فبراير وحتي 25 من نفس الشهر الجاري .
والتقى سفير فرنسا خلال زيارته عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أحمد الميداني مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة وهم طارق الحسيني نائب رئيس الاتحاد وأحمد نبيل ومرفت حسنين وأماني البحيري وأمنية حسين.

وحرص السفير الفرنسي على دعم منتخب بلاده خلال المشاركة في البطولة ومؤازرة الفريق والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

وأشاد شوفالييه بتنظيم البطولة والشكل الجميل لاستاد القاهرة .

وتشهد البطولة مشاركة  396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

السنغال السفير الفرنسي كأس العالم لسلاح الشيش إيريك شوفالييه السفير الفرنسي