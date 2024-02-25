حسين لبيب يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

تواصل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 2-1والتأهل لنهائي البطولة متصدرا لمجموعته الثانية .

وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالاً هاتفيا بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة من أجل تقديم التهنئة للفريق .

كما تواصل حسين لبيب مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وقدم التهنئة له، ومن جانبه أكد جوميز لرئيس الزمالك على أن الفريق سيكون أكثر قوة مع توالي المباريات.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة في اللقاء . ⁩

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 13 في المركز الأول لصدارة المجموعة وحسم الصدارة وتأهل إلي ربع النهائي، بينما يأتي أبوسليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وساجرادا ثالثا برصيد 4 نقاط، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط.