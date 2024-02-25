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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط مالك مكتب تأجير سيارات لاتجاره فى النقد الأجنبي

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مكتب لتأجير السيارات، لاتهامه بمخالفة قوانين تجارة النقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة الوراق.

تمكنت القوات الأمنية من القبض على صاحب المكتب، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعرف بالاسم "باسم خ". وبحوزته مبلغ قدره 3650 دولار أمريكي، مما يشير إلى تورطه في أنشطة تجارية غير قانونية في السوق الموازية.

وبعد التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وحيازته للنقد الأجنبي بهدف التجارة غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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