أمين عام نقابة المحامين: الانتخابات ستعقد في موعدها

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.

وأكد أبوبكر الضو أمين عام نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز” أن الانتخابات ستعقد في موعدها القانوني في يوم 9 مارس المقبل.

وأوضح أمين عام نقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإداري انتهت من فصل اي طعون، أو عدم استبعاد أي عضو، وتحويها إلي اختصاص مجلس نقابة المحامين للفصل فيها وليس اللجنة القضائية، مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل

ونظرت المحكمة أمس السبت، جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.