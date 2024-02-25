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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تريزيجيه يتألق في فوز طرابزون أمام أضنة سبور بالدوري التركي

طرابزون سبور وأضنة
طرابزون سبور وأضنة سبور
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أحرز النجم المصري محمود حسن تريزيجيه هدفًا رائعًا ليقود فريقه طرابزون سبور للفوز على أضنة سبور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بابارا" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

بدأ طرابزون سبور المباراة بقوة، ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

حاول أضنة سبور العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، لكن طرابزون سبور حافظ على نظافة شباكه بفضل تألق دفاعه وحارسه.

وفي الدقيقة 75، ألغى حكم المباراة هدفًا لأنيس برادهي لاعب طرابزون سبور بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الـVAR.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 46 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري التركي، بينما يتجمد رصيد أضنة سبور عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

تريزيجيه طرابزون أضنة سبور الدوري التركي