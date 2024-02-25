تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى، وذلك ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

محمد أبو جبل

خط الدفاع

محمود الجزار، محمد عبد الغنى، موسى فراوى، إسحاق يعقوبو

خط الوسط

سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن

خط الهجوم

ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد ربيع، أمير مدحت، أحمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحى.