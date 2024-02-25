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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد فى الدورى

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى، وذلك ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى 
محمد أبو جبل

خط الدفاع 
محمود الجزار، محمد عبد الغنى، موسى فراوى، إسحاق يعقوبو

خط الوسط 
سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن

خط الهجوم 
ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:
حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد ربيع، أمير مدحت، أحمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحى.

مواجهة الاتحاد فى الدورى فريق البنك الأهلي عاصم صلاح الاتحاد السكندري